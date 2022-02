En el último mercado de pases, River confirmó la venta de Julián Álvarez al Manchester City y sabe que se irá a mitad de año, siempre y cuando el conjunto inglés pague una penalidad, según lo que explicó Matías Patanian en diálogo con Radio Mitre. Sin embargo, Marcelo Gallardo sabe que hay otros tres jugadores más que pueden armar las valijas.

A pesar de que, desde el exterior, aparecieron varias propuestas que llegaron a las oficinas del Monumental para quedarse con los jugadores más importantes del plantel que comanda el Muñeco, fueron desestimadas por la Comisión Directiva. Pero en junio, la realidad será totalmente diferente.

Muchos de los jugadores se quedaron en River para poder ganar terreno de cara al Mundial de Qatar, como fueron los casos de David Martínez, Robert Rojas y Paulo Díaz, sin embargo, la continuidad de los tres dependerá pura y exclusivamente de lo que realicen sus selecciones en las próximas dos jornadas de Eliminatorias CONMEBOL, según lo que contó Hernán Castillo en su transmisión de Twitch.

En las últimas horas, apareció un interés muy fuerte por parte de Flamengo y Palmeiras para quedarse con el zaguero paraguayo que se está recuperando de un esguince, quien ya no tiene chances de acceder a la cita mundialista porque el seleccionado dirigido por Guillermo Barros Schelotto no tiene posibilidades de meterse ni siquiera en el Repechaje. Lo mismo sucede con el Sicario, quien es buscado por Lazio.

Por el lado de Díaz, sabe que Chile la tiene complicada para clasificarse al Mundial, también es consciente de que aparece en el radar de Sevilla, que ya le realizó una oferta al Millonario y fue rechazada. Sin embargo, el Director Deportivo del elenco español continúa interesado en el ex San Lorenzo y Palestino, por lo que no se descarta su salida en caso de que los trasandinos no saquen pasaje a Qatar.