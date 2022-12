De los futbolistas que conquistaron la ansiada tercera estrella mundialista, Enzo Fernández fue uno de los últimos en subirse a La Scaloneta. No solo eso, sino que se ganó rápido un lugar en el equipo titular, se anotó con gol y también con asistencias, y terminó siendo elegido como el mejor futbolista joven de la Copa del Mundo de Qatar.

Por todo ello es que ahora son varios los gigantes europeos que están haciendo fila para pagar al Benfica portugués los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión para ficharlo. Y la noticia no podría ser mejor para River, que en la negociación de su venta se aseguró recibir un 25 por ciento del pase futuro.

De todos modos, si Enzo Fernández deja Benfica en el presente mercado de fichajes para disputar la segunda mitad de la temporada con otro club, al Millonario se le quedarían algunos millones en el camino, relacionados a un bonus de 8 millones de euros por objetivos que acompañó el pago inicial de 10 millones por su traspaso.

River ya cobró cuatro de esos ocho millones, pero los cuatro restantes los cobraría si el mediocampista llega a disputar entre 40 y 50 partidos con el equipo luso. Hasta la fecha lleva disputados 24. Claro que perder cuatro y recibir 30 no sería demasiado problema para la dirigencia del club de Núñez.

Jorge Brito está encantado con la posible nueva venta de Enzo Fernández

Aunque no hizo mención a los cuatro millones de euros que River todavía no cobró y podría no cobrar si Enzo Fernández deja Benfica en el presente mercado de fichajes, el presidente de River Jorge Brito se mostró muy conforme con el ingreso de dinero que le generaría al club una nueva transferencia del mediocampista. “El 75 por ciento lo habíamos vendido en 18 millones de euros. Si se suman los 30 millones que nos dejaría el otro 25 por ciento estaríamos hablado de casi 50 millones, que supera la operación de Julián Álvarez, que era la más alta de Argentina. Estamos muy conformes. Es mucho lo que se puede hacer con ese dinero. Tenemos pensadas varias obras y, obviamente, es una operación que nos sirve y mucho", manifestó.