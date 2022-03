La novela de Fabrizio Angileri con River tiene larga data, desde que decidió no escuchar más ofertas para renovar su contrato con el Millonario. Es por eso que, separado del plantel por decisión instituciónal, el defensor hoy se está entrenando por su cuenta mientras aguarda la definición de su próximo destino. ¿Dónde será?

Los primeros candidatos asomaron desde Brasil, principalmente porque el mercado de pases allí aún no ha cerrado y equipos como el Botafogo iniciaron conversaciones para averiguar su situación y así decidir cómo avanzar por el ex Godoy Cruz. A pesar de algún interés por llevarse al zurdo en este verano, todo apunta que Angileri saldrá libre una vez se venza su vínculo en julio próximo. Mismo caso con Benjamín Rollheiser, quien ya ha recibido contacto del Vasco da Gama.

Mientras los focos estaban puestos en Brasil, un equipo de Europa habría anotado el nombre del lateral de River de cara a la siguiente ventana de transferencias. Se trata del Getafe de España, que está muy cerca de perder al uruguayo Mathias Olivera -una de las figuras del equipo- y necesita una variante en el carril izquierdo. Según Radio La Red, los Azulones harían un intento para llevarse al jugador de La Banda de manera gratuita.

No obstante, en el Viejo Continente apareció un gigante entre los candidatos para llevarse a Angileri. Radio Continental informó en las últimas horas que el Inter de Milán se metió en la pelea y la Gazzetta dello Sport ya está hablando de un "posible recambio para Ivan Perisic". Además, el ex Tomba tiene pasaporte italiano y el trámite hecho es un plus a la hora de entablar negociaciones. Sobran ofertas para que el zurdo abandone Núñez.