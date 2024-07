Era figura del River de Gallardo, no renovó contrato para irse libre y ahora no lo quieren en su club

A fines de 2021, River celebró el Trofeo de Campeones -el último título que ganó Gallardo en Núñez- y también marcó un antes y un después al separar del plantel profesional a dos futbolistas que estaban en buen nivel y eran tenidos en cuenta por el entrenador. La decisión fue dirigencial -con el aval del DT- y tuvo que ves estrictamente con la decisión de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser de no extender sus contratos, los cuales terminaban a mediados de 2022.

Durante esos seis meses, Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser se entrenaron con un profe en el River Camp a contraturno del plantel profesional, mientras tanto definían sus futuros. El mediocampista pasó a Estudiantes una vez que se venció su contrato con el Millonario, mientras que el lateral por izquierda saltó al fútbol europeo para jugar en Getafe de España.

Angileri nunca se consolidó en Getafe

Desde que arribó al elenco de las afueras de Madrid, Fabrizio Angileri nunca logró establecerse como titular. En las dos temporadas que lleva allí, apenas jugó 27 partidos, de los cuales en diez estuvo desde el arranque en cancha. Probablemente haber llegado luego de estar seis meses parado no lo favoreció en un comienzo, pero después no supo acoplarse al equipo, no encontró su nivel y por eso jugó poco y nada.

Getafe busca una salida para Angileri

En España informan que Fabrizio Angileri podría salir de Getafe en este mercado de pases. Su ficha es alta -probablemente arregló un contrato alto por haber llegado en condición de libre- y eso sería determinante para que salga ya que la masa salarial del conjunto madrileño es elevada y debe reducirla para seguir reforzándose de cara a una temporada que tendrá como principal objetivo clasificar a alguna competición internacional.

Angileri en Getafe. (Foto: Getty).

En su momento fue seguido por Scaloni

Sin dudas, Fabrizio Angileri se destacó durante gran parte de 2021 con la camiseta de River y, por entonces la Selección Argentina no tenía un lateral por izquierda consolidado, como lo tiene hoy en día. Por aquel entonces, Lionel Scaloni seguía de cerca al mendocino para la Selección, inclusive llegó a sonar para integrar la lista de la Copa América de Brasil, pero finalmente el entrenador se decantó por Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.