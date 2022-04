Tras 82 minutos en donde no se encontraba en el partido y donde incluso estuvo complicado con una posible derrota, River terminó imponiéndose por 2 a 1 ante Colo Colo. El marcador tardó en abrirse pero al hacerlo, en menos de diez minutos se convirtieron los tres tantos del duelo, siendo primero el Millonario el que proporcione dos golpes y finalmente el conjunto chileno descontó para decorar el resultado.

River sufrió y no la pasó bien por momentos, pero la victoria terminó siendo positiva y en líneas generales fue bueno el partido pese a que Colo Colo lo complicó. Los goles de Matías Suárez y Barco fueron las claves del cotejo pero no fueron los puntos más altos del equipo de Marcelo Gallardo, ya que Suárez jugó solo un rato al ingresar desde el banco y el ex Independiente estuvo flojo y limpió su actuación con ese golazo que convirtió.

En ese contexto, los hinchas de River hablaron en las redes sociales durante el partido sobre sus jugadores y parecen haberse puesto de acuerdo para elogiar al mismo, ya que rápidamente el nombre de Nicolás De La Cruz se convirtió en tendencia en Twitter.

El uruguayo la rompió y fue un jugador clave en la victoria en Chile para River, y los fanáticos no solo festjaron por este partido en sí, sino también porque viene levantando su nivel desde la lesión que lo marginó mucho tiempo de las canchas. Por lo tanto, el Millonario festejó por duplicado el rendimiento de De La Cruz. ¡Merecido reconocimiento!

+ Los elogios de los hinchas a De La Cruz