Nicolás De La Cruz regresó a la titularidad en River en el partido que terminó con victoria 1-0 ante Unión, pero se retiró con una molestia que lo pone en duda para el debut en Copa Libertadores ante The Strongest.

Nicolás De La Cruz vuelve a ser duda en River para enfrentar a The Strongest

Después de poco más de dos semanas, Nicolás De La Cruz volvió a sumar minutos con la camiseta de River. Recuperado de una lesión en su rodilla, fue titular este viernes ante Unión y partícipe necesario del gol de la victoria, pues fue el encargado de jugar rápido el lateral que le permitió a Paradela enviar el centro que mandó a guardar Nacho Fernández.

Pero pese a que Martín Demichelis ya dejó en claro en rueda de prensa que no tiene planeada una rotación significativa de futbolistas para afrontar el debut en Copa Libertadores del próximo martes, visitando a The Strongest en la altura de La Paz, podría no contar una vez más con el futbolista uruguayo.

Las alarmas que por estas horas se mantienen encendidas en River tienen que ver precisamente con la molestia con la que De La Cruz debió dejar el terreno de juego cuando apenas se llevaban disputados 7 minutos del complemento, dando lugar al ingreso de Agustín Palavecino, quien precisamente lo había reemplazado en su ausencia.

Por otra parte, no hay demasiado tiempo para esperar la evolución del uruguayo, quien se resintió en una jugada que se desarrolló promediando la mitad del primer tiempo y al parecer nunca terminó de recuperarse. River estará viajando a Santa Cruz este lunes, entrenará allí y el mismo martes de partido arribará a La Paz.

Si De La Cruz no llega en óptimas condiciones, es probable que Martín Demichelis vuelva a inclinarse por Agustín Palavecino, un futbolista que le ha dado muchas soluciones desde el inicio de su ciclo como entrenador y que venía de convertir en ñla victoria 2-0 sobre Sarmiento en Junín.