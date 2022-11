Un ex jugador de River fue consultado sobre una posible vuelta y dejó la puerta abierta para volver al Millonario.

"No depende de mi": el campeón con River que le abrió la puerta al regreso

La dirigencia de River y Martín Demichelis siguen planificando la pretemporada 2023 que se realizará una parte en diciembre de este año en San Luis, donde se hará el debut de Martín Demichelis. y otra parte en Estados Unidos, en los primeros días de enero, donde ya tiene dos amistosos confirmados, ante Vasco Da Gama y Millonarios.

Pensando en esta pretemporada, uno de los aspectos a tener en cuenta es el mercado de pases, por el cual River ha empezado a sondear a ex jugadores con la intención de saber su presente y sus ganas de retornar a Nuñez. Uno de los jugadores con los que está hablando la dirigencia es Nacho Fernández, el jugador de Atlético Mineiro, que será dirigido por otro ex River, Eduardo Coudet.

Consultado por la posibilidad de regresar a River, el volante le reconoció a ERDTv que habló con Francescoli y cómo es la situación actual: “Enzo Francescoli, director de fútbol de River Plate, me dijo que las puertas están abiertas, pero la decisión no depende de mí. Tenemos que esperar y ver qué pasa”.

Nacho, no es el único jugador que está seduciendo River, ya que otro nombre que suena para volver es el de Matías Kranevitter, aunque hoy la gente del Millonario se enteró que su entrenador en Monterrey, donde tiene contrato hasta diciembre del 2023, le informó que quiere contar con él. Por ahora, la vuelta de los ex jugadores está complicada.