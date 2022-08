"No sabe parar una pelota": el jugador de River que se hizo tendencia en redes

River volvió a sufrir una derrota dolorosa cuando parecía que el barco comenzaba a enderezarse tras conseguir dos victorias seguidas en la Liga Profesional. En esta ocasión, Sarmiento fue el verdugo: el Verde se fue 2-0 arriba al descanso, un golpe prácticamente de KO para cualquier equipo, pero el Millonario intentó por todas las vías para alcanzar, al menos, un empate. Sin embargo, el gol de Emanuel Mammana no alcanzó y fue caída en Núñez.

El bajón de rendimiento fue una constante durante los últimos meses en el equipo que comanda Marcelo Gallardo. Los hinchas agotaron la paciencia con varios integrantes del plantel que, cada vez que les toca jugar, no cumplen con las expectativas. Es por eso que las redes sociales reflejaron la crítica para uno de los futbolistas de River que se convirtió en cuarta tendencia en Argentina a raíz de su actuación contra Sarmiento.

José Paradela estuvo entre las personas más mencionadas en Twitter, un hecho que se ha vuelto recurrente cada vez que le toca entrar. Si bien el ex Gimnasia se había vuelto a ganar un voto de confianza tanto con el Muñeco como con el hincha tras anotarle a Lanús en el inicio del campeonato, el volante no pudo volver a mostrar ese nivel en cancha y una jugada suya en particular desató la furia de la gente en redes.

Al inicio del segundo tiempo, con River dos goles abajo, Paradela recibió un preciso pase filtrado que lo dejó mano a mano con el arquero y, debido a un mal control de balón, no pudo rematar para intentar descontar el marcador. "No sabe parar una pelota", fue uno de los comentarios más leídos en Twitter. Una verdadera lástima el momento que le toca atravesar.