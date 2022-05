Después de lograr su pase a octavos de final de la Copa Libertadores, River se tomó algunos días de descanso y esta semana cambiará el chip para hacer su estreno en la Liga Profesional Argentina, certamen que lo tiene como campeón defensor para esta temporada. El rival de turno será Defensa y Justicia, en condición de visitante. Parada brava.

El reinicio de las prácticas no fue tal como Marcelo Gallardo lo esperaba. El primer conflicto data desde hace algunos días en torno a Lucas Beltrán; el jugador tiene que permanecer a préstamo en Colón de Santa Fe hasta el 30 de junio y el Millonario no logró convencer al Sabalero de concretar la vuelta del delantero para comenzar la mini-pretemporada. Es por eso que el futbolista hoy no se hizo presente en Ezeiza.

El panorama no es el mejor para el Muñeco, ya que no cuenta con cinco de sus principales figuras para el debut en el campeonato a causa de la fecha FIFA y las citaciones internacionales. Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, David Martínez y Nicolás De La Cruz no estarán disponibles para jugar contra el Halcón y, como si fuera poco, hay una nueva lesión que encendió las alarmas en el River Camp.

Milton Casco sufrió un golpe en el duelo copero contra Alianza Lima y aún está sufriendo las consecuencias en su gemelo derecho. El defensor se entrenó diferenciado junto a Matías Suárez y Juan Fernando Quintero, por lo que será sometido a pruebas por parte del Cuerpo Técnico para decidir si va a estar en Florencio Varela. Aún así, desde el Millonario no son optimistas y lo más probable es que reaparezca en la segunda fecha del torneo. Otra baja para Gallardo y van.