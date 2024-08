En el retorno del Muñeco, los hinchas de River no pudieron contenerse y criticaron a uno de los jugadores históricos del plantel.

No lo perdonaron ni con el regreso de Gallardo a River: "Es un ex jugador"

A pesar de que el Monumental se tiñó de fiesta por el retorno de Marcelo Gallardo, a River le costó superar a Huracán y terminó igualando por 1-1 tras los goles de Claudio Echeverri y Rodrigo Echeverría, ambos en la primera etapa.

En el plantel del Millonario se vio un cambio en la manera de jugar en relación a lo mostrado con Martín Demichelis, donde lo más notorio fue la presión para recuperar el balón. Pero más allá de ello, desde las tribunas virtuales los hinchas se expresaron en torno al rendimiento de Milton Casco.

De tanto que lo mencionaron en X, lo transformaron en tendencia a nivel nacional. Y es que los fanáticos de River que no acudieron al estadio Antonio Vespucio Liberti se quejaron del nivel que presentó el lateral derecho de 36 años. Incluso, las estadísticas de Sofascore lo condicionaron: de los 6 duelos terrestres que protagonizó, solamente ganó uno de ellos. Y en cuanto a los duelos aéreos, ganó uno de los dos que tuvo. Pero además cometió dos infracciones, perdió la posesión del balón en 18 oportunidades y fue regateado en una ocasión.

Por lo que fue el nivel del ex Newell’s Old Boys, más de un hincha pidió por su salida: “Basta de Casco, por favor”; “Casco, lamentablemente, es un ex jugador”; “Jubilen a Casco”; y “No podés dejarlo a Casco, es una carreta, era ponerlo a Simón por él”, fueron algunos de los tantos comentarios que se viralizaron entre los riverplatenses que realizaron su descargo en las redes sociales.

Las críticas de los hinchas de River a Milton Casco

El contrato de Milton Casco en River

La unión contractual de River con Milton Casco perdurará hasta el 31 de diciembre de 2025, misma fecha en la que finalizará el vínculo de Marcelo Gallardo.

Las estadísticas de Milton Casco en River

Desde que luce la camiseta de River, fueron 285 los partidos que afrontó Milton Casco, que anotó 5 goles y aportó 22 asistencias.