Las noticias que los hinchas de River no pueden dejar de leer este sábado 31 de agosto.

Marcelo Gallardo quiere consumar este domingo su primera victoria en la Liga Profesional de Fútbol desde que inició su segundo ciclo como entrenador de River y ya tiene para ello en mente la alineación con la que afrontará en condición de visitante un clásico de larga tradición ante Independiente.

Aunque El Millonario se dio por retirado ya del mercado de pases, que para transacciones entre equipos de la LPF e extenderá hasta el 6 de septiembre, todavía podría haber algunas salidas del plantel del Muñeco y en ese sentido quien despertó interés en las últimas horas fue Milton Casco, algo relegado en la consideración del DT. Por otro lado, podría haber un aporte de última hora a la Selección Argentina si finalmente Scaloni cuenta con Marcos Acuña tras la baja de Nicolás Tagliafico.

El equipo de Gallardo para visitar a Independiente

Para revertir la pálida imagen que ha dejado su equipo en los tres partidos de Liga Profesional que dirigió, como contrapunto de la clasificación con autoridad a cuartos de final de la Copa Libertadores eliminando a Talleres, Marcelo Gallardo busca variantes que puedan darle especialmente mayor poder ofensivo, pues solo anotó dos goles desde su arribo en el certamen doméstico.

En su visita al Estadio Libertadores de América, El Muñeco se inclinaría por un esquema 4-2-2, con Franco Armani como arquero; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña en la defensa; Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Santiago Simón y Claudio Echeverri o Franco Mastantuono en mitad de cancha; y dupla de ataque conformada por Facundo Colidio y Miguel Borja.

Marcos Acuña podría ser llamado a la Selección Argentina por la baja de Tagliafico.

¿Se perderá Acuña partidos con River?

Aunque Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta en su convocatoria inicial para disputar con la Selección Argentina la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL de septiembre, Marcos Acuña podría ser requerido para los duelos ante Chile y Colombia debido a la baja por lesión de Nicolás Tagliafico.

De ser así, no supondría de todos modos un mayor problema para River, pues el flamante refuerzo se sumaría recién después del partido de mañana y, por no haber Liga Profesional durante la Fecha FIFA, regresaría en condiciones de estar disponible también para recibir a Atlético Tucumán el 15 de septiembre, de no mediar inconvenientes físicos.

Interés de Argentinos Juniors por Milton Casco

Relegado en la consideración de Marcelo Gallardo para ocupar la banda izquierda de la defensa, por contar con Marcos Acuña como titular y apostar a Enzo Díaz como su principal relevo, Milton Casco podría tener oportunidad de volver a sentirse protagonista en Argentinos Juniors, que ha mostrado interés en poder sumarlo como refuerzo.

De momento no llegó ninguna oferta formal a las oficinas del club y se sabe que el deseo del jugador podría ser incluso retirarse en River, aunque no a cualquier costo. Gallardo lo valora como profesional y líder dentro del vestuario, pero no parece poder garantizarle minutos en el tramo final de su carrera.