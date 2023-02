A lo largo de toda la semana, el nombre de Daniel Passarella fue el tema central dentro del mundo River. Los hinchas se expresaron mediante las redes sociales, como así también surgieron diversas opiniones en la calle en medio de los tantos móviles televisivos. Claro, el Káiser regresará al Monumental.

Después de 9 años alejado del Antonio Vespucio Liberti, el dos veces campeón del mundo con la Selección Argentina fue invitado por los directivos del Millonario para ser homenajeado junto a Franco Armani, Roberto Ayala y Pablo Aimar, además de los campeones mundiales que vistieron la camiseta riverplatense en las conquistas de 1978 y 1986.

Pero el termómetro de los hinchas comenzó a tomar temperatura, ya que acusan a Passarella de ser el máximo responsable de que River perdiera la categoría en junio de 2011 y tuviese que disputar una temporada en la vieja B Nacional, hoy renombrada a Primera Nacional.

Después de afirmar que nunca dudó en aceptar la propuesta de Jorge Brito y compañía, el Káiser fue contundente a la hora de referirse a un tema tan doloroso para todo el mundo River como es el descenso: "El tema de la dirigencia no quiero hablar. La persona que tendría que estar, no está en la charla", enfatizó en diálogo con TyC Sports. A pesar de que muchos creían que la declaración del ex defensor era en alusión a José María Aguilar, ex mandamás del Millonario, argumentó que era por Julio Humberto Grondona, ex presidente de AFA.

"El único peso que tengo fue que nos fuimos con River al descenso. Es larga esa historia. Es un peso muy grande con el que sigo tratando de acostumbrarme a vivir. Sé que no fui el culpable", continuó analizando. Y si bien el grueso de los hinchas no están de acuerdo con su presencia en la antesala al choque contra Argentinos Juniors, el ex Sampdoria los confrontó, pero con total sinceridad.

Sin pelos en la lengua, tal como siempre declaró y se manejó, Passarella explicó que "este regreso lo hago por la gente de River, nada más" y que no tiene intención alguna de provocarlos ni de hacerlos pasar un mal momento. El tema ya está instalado, y las partes dieron su postura. Ahora, el veredicto final se podrá ver el domingo en el Monumental.