Paulo Díaz fue uno de los pilares fundamentales del River que cerró el 2021 consagrándose en la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones ante Colón. Junto a David Martínez, el chileno formó una dupla de centrales inamovible para Marcelo Gallardo y fueron uno de los pocos jugadores que siempre estuvieron en cancha a excepción de los períodos de lesión. En este contexto, el defensor internacional dialogó con ESPN F90 acerca de todo lo que dejó un año lleno de títulos con la camiseta del Millonario.

"Gallardo te exige todos los días. No te deja relajarte un segundo. Es lo que hace elevar al jugador al mayor nivel", indicó Díaz acerca del trabajo del Muñeco tanto en los entrenamientos como en los partidos. El jugador trasandino destacó la labor de su DT y contó el mensaje que le dejó Gallardo al momento de su arribo a Núñez. "Desde que llegué me dijo que iba a jugar de central. Me ha puesto algunos minutos en otras posiciones pero siempre me dijo que era el central del equipo", reveló. A pesar de tener experiencia en el lateral derecho, Paulo hoy es un zaguero de máximo nivel continental.

Luego de elogiar al Muñeco, el "Cholo" Sottile le propuso a Díaz elegir al segundo mejor equipo del fútbol argentino detrás de River y el defensor no lo dudó. "Yo creo que es Colón. Por algo jugaron una final contra nosotros y ganaron el torneo anterior. Tienen un buen funcionamiento. Hay muchos más: creo que Defensa y Justicia también tiene buen juego, Talleres hizo un gran torneo... entonces hay buenos clubes. Pero siempre el n° 1 va a ser River", señaló el chileno.

Tras la respuesta del central del Millonario, Oscar Ruggeri no pudo evitar preguntarle por Boca y así contestó Díaz: "Me preguntaron por juego y equipo. No creo que Boca sea uno de los mejores en cuanto a funcionamiento. Tienen buenos jugadores y es un gran club, pero no tiene el funcionamiento que los otros clubes que nombré". Lejos de entrar en la polémica, Sebastián Vignolo y su equipo comprendieron el mensaje y estuvieron de acuerdo con la sentencia del defensor. ¿Es así?