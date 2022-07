Sin poder abrochar la cerrada de Miguel Borja, River no saca la cabeza del partido del próximo miércoles ante Vélez. En su casa, el equipo de Marcelo Gallardo se jugará el semestre y mucho de lo que pase después dependerá del resultado. Hoy no hay nada más importante que ese encuentro.

En Núñez ya saben que será el último partido de Julián Álvarez (Manchester City) y, si queda eliminado, también lo será para Enzo Fernández (Benfica). Como si fuera poco, desde México preparan una oferta y el club podría perder a otro jugador importante.

Según informó Sebastián Srur, el Necaxa está preparado para hacer una oferta por Bruno Zuculini. Desde el club aún no recibieron ninguna propuesta formal, pero la misma podría hacerse oficial en las últimas horas. Si bien no se trata de un titular indiscutido, sería una baja sensible para el vestuario.

La buena para el club es que podría tener un nuevo ingreso en dólares proveniente del exterior. El mediocampista llegó al club en 2018 y no es la primera vez que estuvo cerca de emigrar. ¿Fin de ciclo para uno de los referentes?