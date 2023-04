Sin ni siquera ser convocado, Enzo Pérez no formará parte del partido que River tendrá frente a Atlético Tucumán en la fecha 14 por la Liga Profesional 2023.

¿Por qué no juega Enzo Pérez en el partido de River vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional 2023?

Se viene una seguidilla de encuentros clave para un River que se halla un poco más "cómodo" que el resto de los equipos de la Liga Profesional 2023, principalmente porque aparece en lo más alto de la tabla con buena ventaja sobre sus perseguidores. En esta oportunidad jugarán frente a Atlético Tucumán para seguir la 14° fecha.

Hay que resaltar que luego del cruce contra el "Decano", los comandados por Martín Demichelis deben viajar a Río de Janeiro para afrontar el partido ante Fluminense el martes. Mientras que unos días después llegará ni más ni menos que el Superclásico contra Boca en una cita sumamente inimperdible.

Aunque de cara al choque de turno, Enzo Pérez no va a poder decir presente sea como titular o de suplente, ya que no figura entre los convocados por parte del ex entrenador de las inferiores de Bayern Múnich. Vamos a repasar por qué esto fue un hecho y cómo quedaría conformado River en la visita a suelo tucumano.

¿Por qué no juega Enzo Pérez en el partido de River vs. Atlético Tucumán?

Enzo Pérez no juega el partido de River frente a Atlético Tucumán porque fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos que con motivo del Superclásico que se avecina ante Boca, el mediocampista generó su propia amonestación frente a Independiente para poder evitar tener la "carga" de las cuatro tarjetas encima por si la misma llegaba en este encuentro.

Ante lo que significa su ausencia, mas la posible rotación pensando en los próximos dos cruces claves, tanto en Copa Libertadores frente a Fluminense y el de los "Xeneizes", Demichelis alinearía con Franco Armani; Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Tomás Castro Ponce, José Paradela; Pablo Solari y Salomón Rondón.