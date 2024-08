Para los hinchas de River, la salida de Enzo Pérez hacia Estudiantes de La Plata fue un puñal en medio del pecho. En aquel entonces, el mediocampista decidió darle la espalda a los directivos para renovar su contrato, principalmente por algunas diferencias con Martín Demichelis, el entrenador que estaba previo al regreso de Marcelo Gallardo. Si bien el mendocino aún tiene un vínculo que lo une al Pincha, con la salida de Sebastián Boselli comenzó a rumorearse la posibilidad de su vuelta, algo por lo que fue consultado el presidente Jorge Brito.

A lo largo de las últimas horas, diversas voces sostuvieron que el ídolo regresaría al Millonario para ponerle fin a su carrera. Los rumores sentenciaban que podría llegar en este mercado de pases, como así también se hablaba de un retorno a fin de año. Pero en diálogo con Equipo F, programa que se emite por la señal de ESPN, Brito se encargó de cortar el tema por lo sano.

“No hay ninguna conversación ni nada que se asemeje con Enzo Pérez”, esbozó el máximo mandatario riverplatense, a quien le consultaron si existía la posibilidad de que la vuelta del futbolista de 38 años retornara ahora mismo, en medio de la negociación por Boselli. Además, añadió que “es una persona muy querida, de hecho estuvo en el estadio hace dos fechas, pero que yo sepa no hubo ninguna conversación al respecto”.

Para evitar cualquier tipo de especulación, el empresario dejó en claro que ya no habría otro ciclo por parte del ex Benfica, que dejó una inmensa huella en el corazón de todos los hinchas y que, a pesar del cariño que le tienen, no forma parte de la planificación del entrenador, como así tampoco de la cúpula dirigencial.

Enzo Pérez durante su paso por River.

Jorge Brito se refirió a la salida de Martín Demichelis

Durante los días posteriores a la partida de Martín Demichelis, quien dirigió su último partido en River frente a Sarmiento de Junín, en el Monumental, los hinchas a través de las redes sociales festejaron el regreso de Marcelo Gallardo a la conducción técnica, pero también realizaron muchísimos comentarios respecto a que Jorge Brito ya venía buscando el retorno del Muñeco para despedir al actual DT de Monterrey.

“El paso de Demichelis dejó una linda huella. No fue una jugada que se vaya y que venga Marcelo. A Gallardo lo llamamos el día después de la salida de Martín”, manifestó el mandamás riverplatense con respecto a lo que fue el cambio de entrenador.