River está en la antesala de su primer clásico de la Copa de la Liga Profesional. El próximo domingo, desde las 19:15 horas, el Millonario recibrá a Racing ante un Estadio Monumental colmado, con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva, y Marcelo Gallardo palpitó el choque en conferencia de prensa desde el predio que posee el club en Ezeiza.

Una de las primeras consultas de los medios presentes fue por una noticia que surgió en las últimas horas. Agustín Palavecino se ausentó a la práctica por un cuadro febril y el Muñeco confirmó que no estará contra la Academia. "Palavecino está con un estado gripal, como nos ha tocado a varios en estas semanas (Paulo Díaz y el propio Gallardo). No fue parte del entrenamiento de hoy y no será parte de la nómina para el domingo", confirmó de cara al clásico.

A continuación, al DT le preguntaron por el verdadero bombazo informativo que llegó desde España por Enzo Fernández, presuntamente pretendido por el Real Madrid para el próximo mercado de pases. La respuesta fue para bajar un poco los humos. "No tiene sentido dejarse llevar por versiones, no sirve de nada traer esto ahora. El jugador está enfocado en su club, en seguir su carrera como futbolista", sentenció el entrenador en primera instancia.

El Muñeco despejó cualquier rumor luego de la fecha límite de traspasos tanto en el fútbol argentino como en el Europeo y destacó las cualidades de su figura en el mediocampo. “Enzo Fernández tiene que seguir creciendo, tiene un potencial a seguir desarrollando y va a despertar el interés, claramente. Por ahora, en el medio de la temporada y con los mercados de afuera cerrados, no se tiene que dejar llevar por versiones”, cerró. Más que claro.