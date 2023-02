River buscará revertir la imagen que dejó en el último partido frente a Belgrano, donde cayó por 2-1 en el Mario Alberto Kempes, y ahora le tocará afrontar el primer partido del ciclo de Martín Demichelis en el Monumental. El rival del domingo será Argentinos Juniors, que viene de triunfar ante Racing.

Hubo varias situaciones del partido en Córdoba que no dejaron conforme a Demichelis, por lo que durante los últimos entrenamientos comenzó a planificar una posible modificación, ya que no repetiría al equipo. Si bien no serán cambios bruscos, entiende que posee otras opciones para sacar adelante un encuentro que podría tornarse complicado.

A pesar de que en la conferencia de prensa que brindó luego de la derrota ante el Pirata defendió a Enzo Díaz, el entrenador del Millonario tendría decidido sacarlo de los titulares y darle una nueva chance a uno de los más resistidos por los hinchas: Leandro González Pirez. Así lo manifestó el periodista Gustavo Yarroch.

"Demichelis está evaluando poner a González Pírez en lugar de Díaz, para contrarrestar el juego aéreo que propone Argentinos Juniors con el delantero Ávalos", manifestó el cronista de ESPN. A raíz de ello, los fanáticos del club de Núñez coparon las redes sociales criticando la determinación del ex defensor central, ya que no creen que el futbolista que está a préstamo sea la mejor opción para el equipo.

En los próximos entrenamientos, Demichelis terminará de sacarse las dudas y así definir quiénes serán aquellos jugadores que salten al campo de juego del Monumental para afrontar el partido contra Argentinos Juniors. Pero con el tema ya instalado, el enojo de los hinchas se hizo sentir.