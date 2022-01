Después de haber logrado los retornos de Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, y estar a nada de concretar la vuelta de Juanfer Quintero, en el mundo River abrieron la puerta de la ilusión para volver a contar con uno de los hijos pródigos, a quien anhelan desde que se marchó.

Marcelo Gallardo está buscando armar un equipo mega competitivo para poder ir en búsqueda de la Copa Libertadores, por lo que encendió las alarmas ante las declaraciones de una estrella que quiere ponerse la camiseta del Millonario, tal como ya lo hizo en alguna oportunidad.

En la jornada del lunes, Erik Lamela fue noticia por transformarse en el primer futbolista argentino en obtener el premio Puskás, que otorga la FIFA al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional. Y luego de haberse quedado con el galardón, el jugador de Sevilla se refirió a un posible retorno hacia el club que lo vio nacer.

"Vi que fue un mercado 'caliente' en ese sentido, que muchos volvieron y que está bárbaro. Me pone muy contento por los que tienen la posibilidad de estar ahí", expresó Coco, en diálogo con TyC Sports. Y también fue consultado por su vuelta al Monumental. "Siempre digo que estoy agradecido a River por haberme formado a mi de chico, como jugador y como persona, ambas cosas", expresó al respecto. Pero no la dejó ahí.

Sin poner fechas, Lamela fue algo cauteloso: "No me gusta ilusionar a la gente, hoy en día tengo contrato, que apenas lo acabo de firmar, pero bueno...", sostuvo. Y culminó: "Más adelante dadas las circunstancias veremos como estamos y veremos si el club también me necesita, que la verdad hoy en día River está en un momento increíble". Si bien tiene 29 años y su contrato en Sevilla caduca a mediados de 2024, ¿su regreso se dará antes?