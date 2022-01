Son horas complicadas para los hinchas de River. Después de confirmarse que Manchester City está muy cerca de vender a Julián Álvarez, los dirigentes se vuelven a meter en el mercado de pases con respecto al ataque y ya tienen los nombres apuntados para reemplazar al Araña.

Más allá de que continúan negociando por la continuidad de Fabrizio Angileri, en el Millonario quieren sumar a Milton Valenzuela, Marcelo Saracchi (aunque se complicarían con el cupo de extranjeros) y, por detrás de ellos, aparece Lautaro Blanco. Sin embargo, apuntarán los cañones a un delantero, o quizá dos, para que cubra el hueco que dejará el cordobés.

Según la información que brindó el periodista de ESPN, Gustavo Yarroch, en la Comisión Directiva de River ya tienen pensado ir con todo por el pase de Valentín Castellanos, el futbolista que pertenece al City Group y se desempeña en New York City FC de la MLS estadounidense.

"La operación podría venir atada de la mano con la llegada de un refuerzo muy importante para River en la delantera", expresó el propio periodista para indicar que el nacido en Mar del Plata está en los planes de la institución de Núñez.

¿Qué dijo Valentín Castellanos de su posible arribo a River?

A pesar de que siempre coqueteó con la posibilidad de ponerse la camiseta del Millo, Valentín Castellanos nunca había sido contactado por Gallardo ni por los directivos. Sin embargo, fue el propio futbolista quien aseveró la posibilidad.

“Un colaborador de Gallardo se comunicó conmigo. Jugar en River y tener a Gallardo de DT no se puede descartar. Obviamente le dije que sí", enfatizó en diálogo con TyC Sports. "A este River no se le puede decir que no, pero no depende de mí", añadió.