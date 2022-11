Ya desde hace un tiempo, cuando la salida de Gallardo aún era una especulación, una noticia difundida por el ex jugador Esteban Fuertes rebotó de gran manera en el mundo River: Rodinei quería jugar en el Millonario. Impensado por el presente del lateral dentro del Flamengo, este rumor comenzó a cobrar mucho color en los últimos días.

Con un primer intercambio entre los agentes del defensor y los dirigentes de River que se desarrolló de manera muy positiva, en el Millonario decidieron avanzar con una oferta que a priori era menor a las que recibía Rodinei desde el fútbol brasileño; más precisamente desde Flamengo y Atlético Mineiro.

Con el Mengao ya descartado del futuro cercano del jugador, el principal competidor que tenía River por Rodinei era Atlético Mineiro. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el conjunto de Belo Horizonte pausó las negociaciones y esto aventaja de gran manera al Millonario.

Con una oferta sobre la mesa y con la calma de esperarlo hasta que tome una decisión, el camino que tomó el Mineiro pone a River a la cabeza de las negociaciones por Rodinei y el rumor comienza a ser una ilusión totalmente posible que se definirá en las próximas semanas.

Según la información de Raisa Simplicio, periodista brasileña, la pausa que realizó el Atlético en las negociaciones no sería definitiva ya que recientemente se fue Cuca de la dirección técnica del equipo y hasta no tener un nuevo entrenador no se tomará ningún tipo de decisión.