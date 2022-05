Conocido su rival en octavos de final, y con las primeras fechas de la Liga Profesional por delante, River comenzará el segundo semestre con el objetivo de volver a conquistar la CONMEBOL Libertadores. Con el mercado de pases abierto, en Núñez todo apunta a poder conseguir un delanteo de jerarquía para reemplazar a Julián Álvarez.

Como hace algunos meses, los ojos de la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli se posaron en Valentín Castellanos, estrella del New York City FC. El jugador aspira a poder dar un salto en su carrera y desde Europa apareció un fuerte interés del West Ham, lo cual prácticamente descartó la llegada del atacante al Millonario.

No obstante, los reportes que llegaron desde Inglaterra parecen ser alentadores para River. Según informaron desde el medio partidario West Ham Way, los Hammers habrían desistido de contratar al MVP de la Major League Soccer por no tener pasaporte comunitario y todo indica que el pase no se dará, salvo alguna sorpresa.

La noticia es buena para el Millonario, ya que el jugador aún está disponible para negociar. Sin embargo, en Núñez saben que Castellanos es un sueño y el propio Marcelo Gallardo advirtió que el club no va a "hacer locuras" en el próximo mercado. La cotización de "Taty" es alta y Palmeiras también insiste por la figura del New York City FC. ¿Se dará en julio?