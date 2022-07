En el último verano se dio el regreso más esperado por los hincha de River. Prácticamente en tiempo récord, y cuando todo parecía tratarse de rumores, Juanfer Quintero decidió salir del fútbol chino para volver a ponerse la camiseta del Millonario. La crisis económica que atravesaba el Shenzhen FC fue clave para concretar el regreso del autor del gol más gritado en la historia de La Banda.

Sin embargo, el nivel mostrado por el cafetero desde su vuelta no estuvo a la altura de las expectativas. Entre lesiones e intervenciones poco efectivas en el puñado de minutos que le toca jugar con Marcelo Gallardo, Juanfer no pudo hacer pie en el primer semestre del 2022 y desde el comienzo de la Liga Profesional no se van visto grandes cambios. Aún así, el volante suele ser una de las primeras cartas del Muñeco para intentar cambiar los partidos en los segundos tiempos.

En ese contexto, con poco rodaje y un rendimiento plagado de altibajos, Quintero ha logrado despertar el interés de uno de los clubes más grandes del fútbol brasileño. Tanto ge Globo como TNT Sports Brasil informaron que el Santos está tras los pasos del colombiano para este mercado de pases, ante la necesidad de tener un volante creativo en el equipo. ¿Alarmas en Núñez?

El campeón de la Copa Libertadores 2011 hoy no está atravesando su mejor momento, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira y un andar irregular en el Brasileirao. Es por eso que desde el país limítrofe advierten que Santos está dispuesto en hacer una gran inversión en esta ventana de transferencias para poder garantizarse resultados de aquí a fin de año con jugadores de jerarquía.

"La junta directiva ya conoce la solicitud del mediocampista colombiano que todavía pertenece al Shenzen de China: 100,000 dólares por mes, alrededor de 550 mil reales a precios actuales. Santos ve el valor como alto y trata de bajarlo. Aun así, la operación se ve difícil internamente", agregó TNT Sports.

La situación de Quintero en Núñez obliga a River a tomar una decisión en diciembre próximo. Si el Millonario no ejecuta la opción de compra, el volante se marchará nuevamente al fútbol chino y buscará nuevos horizontes, en caso de no querer seguir jugando en el fútbol asiático. A priori, el Santos parece ser una opción viable.