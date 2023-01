El colombiano. que ya habla como ex jugador de River, fue claro a la hora de referirse al rival de toda la vida.

Si bien Juan Fernando Quintero hizo mucho más que un gol para ser bien recordado por los hinchas de River, la realidad es que lo que lo posiciona en los grandes libros del del club es su zurdazo a Boca en 2018. Aquel 2-1 en el Santiago Bernabéu fue, probablemente, el tanto más gritado de la historia del Millonario.

Eso no quita que el colombiano siempre se haya manejado con mucho respeto a la hora de hablar del rival de toda la vida. De la boca del 10 no salieron mayores chicanas ni nada por el estilo, pero siempre tuvo claro el lado de la vereda que ocupaba en el fútbol argentino.

Es por eso que no sorprende su declaración para Ricardo Arce (El Show del Gato) cuando le preguntó por la camiseta que nunca se pondría. "He sido muy afortunado en el fútbol. Realmente, por lo que me identifico y lo que es mi sangre, nunca jugaría en Boca", declaró el ex-Independiente Medellín. "Con todo respeto", aclaró.

+ Juanfer y su deseo de jugar en Flamengo

Quintero no ocultó sus ganas de llegar al actual campeón de América: "Es un equipo grandísimo, por todo lo que representa a nivel sudamericano y mundial. Ojalá Dios permita y todo se dé para bien de todos". ¿Será el refuerzo top de este mercado?