Tras casi tres meses sin jugar en su casa, River volvió al Monumental en una jornada que quedará marcada en la historia por el estreno de las nuevas tribunas que convirtieron al estadio en el más grande del fútbol sudamericano. Una capacidad de 83.198 espectadores que, pareciera, fueron muchos más.

Con cada tribuna totalmente colmada desde temprano, en River se vivió una verdadera fiesta que se vio coronada por la victoria del equipo. Sin embargo, este deseo de que todos puedan disfrutar de la nueva casa del Millonario le podría salir muy caro al club debido a que se habría pasado el máximo establecido.

Según se pudo conocer en la resolución de la fiscal Celsa Ramírez de la unidad Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, River recibió un acta judicial por omisión de recaudo ya que consideran que hubo al menos dos sectores del estadio con sobrepoblación.

Ante este acta labrada por la misma fiscal que clausuró un sector de la Bombonera se estima que River puede recibir una multa de entre 10 y 50 mil pesos. Números que no preocupan demasiado a la dirigencia del Millonario y que no son más altos debido a que no hubo desmanes o avalanchas que generen peligro para los hinchas.

Vale destacar que las tribunas apuntadas por la jueza son la Sivori alta y la Centenario alta. Dos sectores que se vieron con la misma cantidad de gente que cuando eran populares. Un problema ya que su capacidad fue reducida en un 35% aproximadamente debido a que actualmente son plateas.