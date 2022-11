Hoy no solamente será el partido de despedida de Marcelo Gallardo como director técnico de River, si no que también será el último partido como jugador profesional de uno de los jugadores más importantes de su ciclo, Javier Pinola, a quien se lo ha vinculado como nuevo ayudante de campo de Martín Demichelis.

Consultado en ESPN por su futuro dentro del cuerpo técnico del ex entrenador del Bayern Munich II, respondió: "No, hoy tomo esta decision y lo que vendrá ya hablaremos", dejando en claro que aún no tiene una postura fija sobre su futuro.

Cabe destacar, que Javier Pinola tiene el curso de director técnico realizado, por lo que en caso de no ser parte del cuerpo técnico de Demichelis, podrá comenzar su carrera como entrenador, aunque todos los cañones apuntan a que seguirá trabajando dentro del Millonario, como lo hace Leonardo Ponzio.

Como jugador, Pinola disputó en total 602 partidos en su carrera y se convirtió en uno de los tantos emblemas del ciclo más exitoso en la historia de River de la mano de Marcelo Gallardo.