El empate sin goles entre Defensa y Justicia y River dejó una gran polémica que poco tuvo que ver con lo futbolístico. Sebastián Beccacece protestó por un lateral y quiso impedir que se realice, lo que generó el enojo de Marcelo Gallardo y derivó en una pelea entre ambos entrenadores.

El cruce se dio desde lejos pero igual se vio en la transmisión oficial que hubo un fuerte intercambio. "Está loco este", exclamó el "Muñeco" ante las quejas de su colega. "¿Quién sos?", le preguntó Beccacece con ironía al director técnico del Millonario.

Luego, en conferencia de prensa, Gallardo fue cordial. "Simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y lo único que hice fue que se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada", explicó.

Sin embargo, hay rumores de un cruce en la zona de vestuarios luego del partido y hasta un video en el que se escucha "Te espero afuera". Mientras la polémica se expande en las redes sociales, el padre de Gallardo le envió un mensaje a Beccacece. En su cuenta de Instagram, Máximo publicó "¡'¿Quién sos?', le preguntó ese muchacho!" con una foto de los 14 títulos que tiene el Muñeco en River.