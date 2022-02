A pocos días de la fecha límite del mercado en la Liga Profesional, Jorge Carrascal arregló sorpresivamente su salida de River y fue cedido a préstamo al CSKA de Moscú, en busca de minutos y el protagonismo que no había podido conseguir en Núñez. Marcelo Gallardo no estuvo de acuerdo con la salida, pero no se opuso ante el pedido del colombiano para volver al fútbol europeo.

El debut del volante fue para el olvido: vio la tarjeta roja en su primer partido y no dejó la mejor de las impresiones. Para colmo, su situación empeoró por fuera de lo futbolístico por un conflicto bélico. Rusia levantó armas e intervino en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, lo cual generó que, entre otras catastróficas consecuencias de mayor relevancia, se suspendiera el campeonato de fútbol de Ucrania.

De este lado del charco, Argentina no le escapa a la grave situación que se está viviendo en Europa y en redes sociales no se habla de otra cosa. Incluso la figura de Jorge Carrascal estuvo entre las primeras tendencias de Twitter durante este jueves por la madrugada, debido a la preocupación de los hinchas del Millonario por el mal momento que está atravesando en Rusia. Sin embargo, la historia podría tener un giro completamente inesprado.

El periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, contó en el programa Pelota Parada que existe la chance de que el colombiano vuelva a ponerse la camiseta de River a pesar de haberse subido al avión hace apenas unos días. La posibilidad surgió desde el propio entorno del jugador y en Núñez aguardan novedades acerca de su situación para tomar una decisión. ¿Qué pasará?