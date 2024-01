Qué es de la vida de Jorge Carrascal, el ex River que nunca se logró afianzar

A comienzos de 2019, Marcelo Gallardo pidió a Jorge Carrascal para River. El colombiano, surgido de Millonarios había sido adquirido de muy joven por el Sevilla -solamente jugó en su equipo filial un partido- y más tarde pasó por el fútbol ucraniano. El Muñeco vio en él potencial ya que era un joven con un muy buen porte físico y con mucha calidad. La intención era ir llevándolo de a poco ya que en el plantel había varios jugadores experimentados en su puesto.

En River sumó unos 20 partidos en su primer año y medio, pero luego llegó el parate por la pandemia y ahí el plantel se reconfiguró. Salieron Nacho y Juanfer, por tal motivo el que tuvo más oportunidades fue Jorge Carrascal. De hecho, en 2021 jugó una suma importante de partidos -46 en total- y allí tuvo rendimientos parejos, aunque nunca logró deslumbrar.

El hincha, en muchas oportunidades, esperaba más de él, porque se lo veía un jugador técnico, pero no lograba descollar. Probablemente la irregularidad hizo que no pueda tener un rol más protagónico. Más allá de eso, su paso por River no fue malo: en total disputó 81 partidos, marcó 9 goles y ganó 5 títulos.

Venta al CSKA de Moscú y posterior paso al Dinamo Moscú

A comienzos de 2022, CSKA de Moscú se llevó a préstamo a Jorge Carrascal por un año con opción de compra de 3 millones de dólares. En sus primeros encuentros, Carrasca -como se lo apodaba en River- marcó la diferencia y tuvo un buen año. Para mediados de 2023, Dinamo de Moscú lo compró y le firmó contrato hasta 2027, apostando fuerte por el mediocampista colombiano. En su nuevo club lleva once partidos en los que no marcó tantos hasta el momento.

Selección Colombia

Desde 2022 que Jorge Carrascal es convocado a la Selección Colombia. Con Lorenzo como entrenador, en 2023 fue citado en reiteradas oportunidades, jugando tres amistosos y cinco partidos por Eliminatorias Sudamericanas. Se estima que, si sigue así y si los cafeteros se meten en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el ex River tendrá la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.