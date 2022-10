Un ex jugador de River reveló detalles del conflicto Ameli - Tuzzio: ¿Cuál fue el rol de Gallardo?

Durante la primera década del siglo, River tuvo los peores años de su historia en los cuales se vivieron diferentes situaciones realmente increíbles que, poco a poco, terminaron desembocando en el descenso del 2011. Una de estas, sin lugar a dudas fue la pelea entre Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli.

Con un equipo que prometía un futuro alentador, aquel gran presente de River se transformó en una crisis total luego de que Tuzzio conociera que su esposa mantenía una relación con Ameli, su compañero de zaga. Una historia conocida por todos pero de la cual se conocían pocos detalles hasta estos días.

Tras mucho tiempo del hecho, Federico Domínguez, quien integraba el plantel del Millonario, confesó cómo vivió el plantel dicho momento y lo que costó superarlo: "Fue en el lugar menos indicado y en el momento menos esperado", comenzó explicando el lateral quien confesó que Tuzzio habló luego de que Astrada felicitara al equipo para que todos se "quedaran helados".

Con un equipo que venía peleando el título y que había terminado el grupo de la Libertadores invicto, Domínguez contó para el 100x100 de La Nación lo difícil que fue para Astrada manejar el momento: "De la sorpresa pasamos a separarlos porque se querían agarrar a trompadas. Se suspendió el entrenamiento y fue un gran quilombo todo", recordó.

Sumado a esto, Astrada debió tomar medidas drásticas ya que Tuzzio y Ameli no se podían ni cruzar. Ante esto, Domínguez confesó que los jugadores entrenaban separados por turnos y que no jugaban juntos en el torneo local pero si en el plano internacional: "Estos muchachos no se hablan, tenemos que estar más atentos que nunca", pensaban el lateral y Carlos Diogo (lateral derecho).

¿Qué decisión tomo Gallardo como capitán de River?

Ante este panorama de conflicto y crisis, Federico Domínguez remarcó la importancia que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel: "Mostró lo que hoy se ve como conductor. Nos dijo que no había que tomar postura por ninguno, que teníamos que ser inteligentes y fuertes", contó el jugador que estuvo dos temporadas en el club.

Además de esto, Domínguez recordó que, para la reunión del plantel, Gallardo decidió convocar a todos los jugadores salvo a Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli. Una muestra de la personalidad del Muñeco que hoy en día se puede ver ante decisiones claves de su equipo.