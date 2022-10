Uno de los candidatos a ser DT de River rompió el silencio: "La idea me moviliza"

Mientras Marcelo Gallardo y el plantel de River se prepara para lo que serán las últimas dos presentaciones en el año 2022; amistosos ante Colo Colo y Real Betis, desde la dirigencia del Millonario continúan diagramando el futuro del club y en las últimas horas comenzó a circular un rumor que tomó fuerza en las últimas horas.

Con Martín Demichelis como el gran candidato a tomar el mando del primer equipo, Hernán Crespo aparece como una alternativa muy interesante para la dirigencia. Sin embargo, estos no son los únicos aspectos que la dirigencia analiza de cara a futuro ya que también quiere mejorar el desarrollo de nuevas figuras.

Para este rol, manejando la reserva, quien apareció en el horizonte fue Pablo Frontini; actual DT de Defensores de Belgrano. Un entrenador que, pese a que suena fuerte, afirma no tener sondeos del club: "A mi no me habló nadie de River", confesó para las cámaras de TyC Sports.

Sin embargo, el entrenador que se encuentra jugando las semifinales del reducido para ascender a Primera Divisón se sinceró y admitió que "la idea me moviliza" por lo que significa River en su carrera. Igualmente, fue contundente en cuanto a los tiempos para una posible respuesta: "Mi cabeza tiene en foco estos dos partidos que tenemos que jugar con instituto. No voy a decidir."

La relación de Frontini con Gallardo y River

Vale destacar que, siendo de la referencia de Marcelo Gallardo, Pablo Frontini tiene tanta consideración por River debido a que es un ex jugador formado en la cantera del Millonario. Incluso, durante el 2003 y 2005 fue compañero de Martín Demichelis, máximo candidato a sentarse en el banco de la Primera.

Este sentimiento que mantiene por la institución que lo formó, jugó solo tres partidos en Primera, y al cual nunca pudo volver lo lleva a replantearse dos veces lo que pueda llegar a pasar con su carrera: "Es difícil cerrar las puertas o no escuchar", sentenció dando pie a que River lo busque en solo unas semanas.