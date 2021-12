No solo fue el último título de River en 2021, sino también la última función de Leonardo Ponzio con la camiseta del club y como futbolista profesional. A sus 39 años, el capitán de la época más dorada del Millonario colgó los botines y lo hizo después de una goleada 4 a 0 ante Colón para ganar el Trofeo de Campeones.

El club le preparó un hermoso video para que disfruten tanto él como los hinchas. Muy emocionado y con lágrimas en los ojos, el ahora exfutbolista tomó el micrófono y le habló a su gente: "Gracias a ustedes. Gracias. Como vengo diciendo estos días, no me gusta ser el centro de atención y todavía no caí de lo que hice con esta camiseta. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico. Marcelo (Gallardo), muchas gracias, lo sabes".

"Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera, y creo que me brindé al máximo. Todavía no caí, mañana me vendrá todo de golpe. Me voy con muchas ganas de poder seguir en esta casa. Muchas gracias, de verdad", cerró el capitán.

Ponzio se despidió del fútbol siendo el futbolista con más títulos con la camiseta de River, con un total de 17. SIn lugar a dudas, uno de los futbolistas de esta era que se metió de lleno en la bandera de ídolos de la institución.