El jueves por la noche, todo fue felicidad en Núñez. River fue campeón en un Monumental que estuvo de fiesta desde que empezó el clásico ante Racing. Con goles de Palavecino, Álvarez y Romero; el Millonario pasó por arriba a la Academia y se quedó con la primera Liga Profesional de la era Gallardo.

El post partido estuvo repleto de color. Con los jugadores festejando, cantando, saltando y protagonizando imperdibles escenas que solo pueden darse en un contexto favorable como el de anoche. Uno de los mejores momentos lo interpretaron Jorge Carrascal y Julián Álvarez.

"Hola Carrasca, ¿qué pasa?", preguntó el goleador, que recibió una respuesta inesperada. "La araña que pica", tiró el colombiano haciendo estallar a todos los que estaban a su alrededor. Luego, el 10 agregó: "Muchas gracias por esta alegría, hermano".

Sobre el final, el 9 cerró con un reclamo para su compañero: "Gracias a vos. Entraste ahí y se la diste a Braian (Romero), ¿por qué no me la diste a mí?". Carrascal lo cerró como un crack: "¡No boludo! Si venías atrás mío crack. Braian venía gritando, me tocó pasársela porque sino se enoja".