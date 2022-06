Zinedine Zidane, campeón del Mundo como jugador y cuatro veces ganador de la Champions League como DT, fue entrevistado por L'Equipe en el marco de su cumpleaños n° 50 y la charla íntima con Zizou dejó muchas frases sobre diversos temas que afectan al pasado, presente y futuro del ahora entrenador.

A la hora de hablar de su infancia y los inicios de su carrera, el francés reveló quién fue su espejo en el fútbol y se deshizo en elogios para él. "Enzo Francescoli era mi ídolo; solía analizar todo lo que hacía. Tuve que volver a hacerlo en el campo y practiqué hasta que lo logré. Creo que llegué a parecerme a él", afirmó con más certezas que dudas sobre la leyenda de River.

"Mi sueño de niño era dormir con una camiseta de Enzo", expresó Zidane para darle pie a una anécdota que data de la final de la Copa Intercontinental que la Juventus le ganó al Millonario. "Allí intercambiamos camisetas, había hablado mucho de él en mis entrevistas previas. Enzo me trajo su camiseta tras el pitazo final a pesar de la derrota de su equipo, pero aún no había completado mi sueño. Esa misma tarde regresé a Turín, lavé la camiseta y me acosté con ella puesta al lado de mi esposa que pensó que estaba loco. Tuve que completar mi sueño de la infancia", relató Zizou.

El legado de Francescoli trascendió en la familia Zidane, a tal punto de que el francés decidió homenajearlo al ser padre. "Mi hijo mayor se llama Enzo en su honor. Es realmente grande, fuerte. Entonces entiendo las personas que se identifican con él, que quieren hacer todo y triunfar, frente a sus ejemplos, sus ídolos. He estado ahí", aseguró.

El presente los encuentra en el mundo del fútbol, pero fuera de la cancha. "Después nos hicimos amigos de Enzo. Comimos varias veces juntos en Madrid y nos mantenemos en contacto, incluso si él está muy ocupado", contó Zizou sobre la actual relación que mantiene con su ídolo, hoy secretario técnico de River Plate. Un verdadero sueño cumplido.