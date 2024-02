La cantera de River es una de las mejores del mundo y así lo fue históricamente. Actualmente, Martín Demichelis optó por armar un base de jugadores experimentados, pero que el recambio sean los pibes que se venían luciendo en Reserva o Inferiores. Aparecieron nombres como Mastantuono, Ruberto, Subiabre, Leiva o Zabala, pibes con enormes condiciones que están teniendo sus primeros minutos en Primera y no decepcionaron en absoluto, sino más bien todo lo contrario: generaron gran ilusión en los hinchas.

Uno de los jugadores que más interés despertó en los fanáticos del Millonario es Franco Mastantuono, un pibe de apenas 16 años que tiene una calidad impresionante y la templanza de un jugador experimentado. El pibe marcó su primer gol en River el pasado miércoles y se convirtió en el futbolista más joven en hacerlo en la historia del club. Tras el pase a 16avos de final de la Copa Argentina, Mastantuono habló con TyC Sports y expresó sus emociones y se mostró agradecido.

¿Qué dijo Mastantuono sobre su gol a Excurionistas?

“Un sueño se me cumplió hoy, cumplí un sueño con la camiseta que amo, que es la de River, y donde me crie acá. Muy contento por todo el equipo que viene haciendo un esfuerzo muy grande, una pretemporada muy difícil y arrancar así… Mucha gente cree que es fácil pero River está haciendo las cosas muy bien. Mucho no caigo, esto es un sueño. Me tocó debutar de muy chico y todo lo que estoy viviendo es un sueño”, afirmó el pibe de Azul.

Agradecimiento al grupo

El pibe no se olvidó de sus compañeros y les agradeció: “Gracias a mis compañeros que siempre me hacen sentir muy bien, cómodo y con confianza. Creo que sin ellos esta noche no habría sido así, le agradezco mucho a ellos y al equipo. Hay personas muy buenas dentro del plantel que desde que llegue me ayudan mucho, intento aprender mucho de ellos que son los que tienen experiencia y los que han hecho una carrera bárbara en el fútbol y acá en River, que todos sabemos que es muy difícil.”.

Además puntualizó en Nacho Fernández, quien lo había elogiado en la pretemporada: “Trato de siempre aprender de ellos y de Nacho, que es un referente y un jugador increíble que admiro mucho y trato siempre de aprender de él”.

Se devoción por Messi

Al ser consultado por el tatuaje de una fecha en su brazo, dijo: “La del Mundial, por Messi. Un ídolo que lo sigo mucho y cuando se logró el Mundial, además de Argentina creo que lo festejamos todos por él. Si, lo tengo como un ídolo. Lo miro mucho, lo admiro y para mi usar este número es muy lindo”, completó la joya del Millonario que con 16 años, 5 meses y 24 días marcó su primer gol con la camiseta de River.