Ander Herrera se deshizo en elogios con Leo Ponzio en la previa del Superclásico

El exmediocampista de Boca Juniors recordó con cariño su etapa como compañero del actual DT de River Plate en Zaragoza.

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate está a la vuelta de la esquina. Ambos equipos se enfrentarán este domingo en La Bombonera por le penúltima fecha del Torneo Clausura y, en la previa, Ander Herrera le tiró flores a Leo Ponzio, actual entrenador del Millonario.

Aunque Ander se identifica con Boca, el mediocampista español recordó con cariño la etapa que compartió con Ponzio en Real Zaragoza, su club actual. “Leo, en primer lugar, es un amigo. Es de los mejores tipos que me he encontrado en mi carrera. Fue capitán cuando yo arrancaba aquí en mi club, en Zaragoza”, comentó Herrera en diálogo con ESPN.

Ander Herrera celebra su gol contra Barcelona de Ecuador (Getty Images)

Más adelante, siguió con los elogios para Ponzio: “Un tipo honesto, un tipo honrado, que siempre puedes contar con él para todo”. Acto seguido, destacó su presente como entrenador interino y aseguró que va a necesitar tiempo por la cantidad de jugadores nuevos que incorporó River.

"ES UN AMIGO, UN TIPO HONRADO. VA A NECESITAR TIEMPO", expresó Ander Herrera sobre cómo ve a Leo Ponzio como DT de River.



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Ander Herrera dejó en claro que se inclina por Boca para el Superclásico

Luego de elogiar a Leo Ponzio, Ander comentó pensando en el Superclásico: “A nivel personal a Leo, porque lo quiero mucho, le deseo lo mejor, pero obviamente yo soy de Boca“. Y agregó: “A partir del lunes que le vaya bien. El domingo no hay discusión”.

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Registro perfecto de Ander Herrera enfrentando a River

Ander jugó dos Superclásicos durante su estadía en Boca y en ambos el Xeneize se llevó la victoria. El primero fue el 9 de noviembre de 2025 con triunfo por 2-0, mientras que el segundo se disputó el 19 de abril y el Club de la Ribera ganó por 1-0.