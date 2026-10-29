Arruabarrena recuperó a Lautaro Blanco y espera por otro lesionado de Boca para el Superclásico ante River

El lateral izquierdo ya está recuperado y Belmonte podría llegar a ser suplente. Aranda y Bareiro siguen trabajando diferenciados.

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico, con el objetivo de lograr una victoria que lo deje a un paso de consagrarse campeón de la tabla anual y así encaminar el boleto a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, se encuentra a la espera de distintos futbolistas lesionados, para determinar si podrán estar presentes dentro de la lista de convocados, o si bien seguirán marginados de la lista.

En este sentido, Lautaro Blanco, quien se perdió el partido contra Independiente, se sumará a la par de sus compañeros para estos tres días de entrenamiento, por lo que cuenta con serias chances de volver a la titularidad en el lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida.

Lautaro Blanco se prepara para ser titular en el Superclásico.

Además de esto, Tomás Belmonte, quien tuvo una lesión de meniscos, está cerca de recibir el alta médica, por lo que comenzará a entrenar poco a poco junto a sus compañeros, y en caso de responder de la mejor manera, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes del Superclásico.

Por otro lado, tanto Adam Bareiro como Tomás Aranda están descartados para este partido. En ambos casos, los futbolistas realizaron trabajos con pelota junto a juveniles de la institución, por lo que siguen con su recuperación para llegar de la mejor manera al cierre de la temporada.

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Finalmente, Agustín Marchesín sigue recuperándose de su lesión de ligamentos cruzados, por lo que se espera que llegue a la pretemporada junto al resto del plantel. Cabe destacar que su contrato termina el 31 de diciembre, por lo que su continuidad en el club todavía es una incógnita.

La posible formación de Boca para enfrentar a River

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

Datos clave

Boca y River jugarán el Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.

jugarán el Superclásico en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura. Rodolfo Arruabarrena espera por el regreso de Lautaro Blanco al equipo titular de Boca.

espera por el regreso de Lautaro Blanco al equipo titular de Boca. Adam Bareiro y Tomás Aranda quedaron descartados por lesión para disputar este clásico trascendental.