Nicolás Fonseca fue convocado a la Selección de Uruguay para la doble fecha FIFA, donde enfrentarán a Costa de Marfil y también a la Selección de Euskadi. Siendo la primera citación para el futbolista de River, tuvo un fuerte inconveniente con Franco Armani, capitán del equipo.

Armani, que también fue convocado a la Selección Argentina para los duelos ante El Salvador y Costa Rica, se encargó de cumplir a rajatabla un legado que quedó de la época en el que Marcelo Gallardo dirigía tácticamente al plantel.

Hace un tiempo, Sandra Rossi, la directora del Departamento de Neurociencia reveló que “esto pasaba cuando estaba Gallardo: cuando nosotros nos íbamos de pretemporada, si alguien sacaba el teléfono en la mesa, teníamos que pagar 100 dólares”. Y en la actualidad, los jugadores de River siguen la misma metodología. ¿Para qué? Con esta medida que adoptaron lograron poder tener mayor comunicación entre todos los futbolistas, como así también con los integrantes del cuerpo técnico.

Ahora bien, la gran pregunta que se hacen todos es por qué motivo Fonseca fue multado, más allá de que, evidentemente, utilizó el teléfono: “Estaba almorzando y me sonaba el teléfono, y te dan multa si sacás el teléfono ahí en River. Saco el teléfono y ya todos me miraban. Ahí me levanté, fui a hablar con el capitán, le dije ‘es el de la Selección, ¿puedo contestar?’ y me dice que sí. Y bueno nada, me llamó, me dio la noticia y enseguida llamé a mi familia. Mucha felicidad, lágrimas también, de alegría, así que nada fue muy lindo momento”, reveló en diálogo con AUF TV, el canal oficial de la selección uruguaya. “¿Y zafaste de la multa?”, le preguntaron. A lo que, entre risas, respondió: “No, me la hicieron pagar pero valió la pena”. Las normas se respetan.

Los números de Nicolás Fonseca en River

Hasta el momento, Nicolás Fonseca afrontó un total de 9 cotejos con la camiseta de River. Todavía no convirtió goles ni aportó asistencias.

Lo que River pagó por Nicolás Fonseca

Desde la dirigencia de River desembolsaron un total de 2.257.000 dólares por el 60% del pase de Nicolás Fonseca.

¿Cuándo juega la Selección de Uruguay en la fecha FIFA?

Los amistosos que la Selección de Uruguay llevará a cabo en marzo serán los días sábado 23 y martes 26, frente a la Selección de Euskadi y Costa de Marfil, respectivamente.