Mucho se habló de hasta dónde llegaba la autoridad de Marcelo Gallardo puertas adentro en su ciclo en River. El Muñeco no solo sostuvo su ciclo de ocho años por el éxito deportivo, sino también por su forma de trabajar y de vivir el día a día en el club. Si alguno tenía dudas sobre lo riguroso que podía llegar a ser el DT, Sandra Rossi resumió todo en una anécdota.

La directora del Departamento de Neurociencia, una pieza tan importante como silenciosa en el mundo riverplatense, contó en Urbana Play una increíble historia que vivió con el Muñeco y el uso del celular. Una regla importantísima que debía respetarse a toda costa.

“Esto pasaba cuando estaba Gallardo: cuando nosotros nos íbamos de pretemporada, si alguien sacaba el teléfono en la mesa, teníamos que pagar 100 dólares”, reveló Rossi, dejando en claro que las multas del director técnico estaban lejos de ser simbólicas.

Metiéndose en el porqué de esa norma, Sandra confesó: “Fue el único lugar donde yo vi que en una mesa un montón de jóvenes hablaban entre sí. Podían conectar, se podían comunicar y contaban historias. Primero por imposición, porque el teléfono no se podía usar. Después dio un resultado que creo que influyó mucho en lo que fue el equipo, porque se conocían”.

El uso del celular en River

Yendo al presente, Sandra Rossi dejó en claro que la metodología actual, con Martín Demichelis en el cargo, no cambió mucho en ese aspecto: “Todos los que formamos parte del cuerpo técnico y los jugadores, tenemos prohibido el teléfono desde que llegamos hasta que nos vamos. No estamos pendientes”.

El mejor caso es el de los jugadores: “Cuando llegan, que ellos están una hora antes de salir al campo de juego, mejorando sus isquiotibiales por ejemplo, ellos están con su mente ahí. No están ni mirando, no van a chequear el teléfono, a nadie se le ocurre. No van porque no está instituido, no están educados en esa función”.

El ciclo de Gallardo en River, en números

El Muñeco estuvo ocho años con el buzo de DT del Millonario, en una etapa marcada por victorias muy importantes. Fueron 463 partidos, con 255 victorias, 108 empates y 100 derrotas. En su era, River celebró 866 goles y concedió apenas 446.

Si hablamos de títulos, no le faltó nada: 2 CONMEBOL Libertadores (2015 y 2018), 1 Liga Profesional (2021), 1 CONMEBOL Sudamericana (2014), 3 CONMEBOL Recopa (2015, 2016 y 2019), 3 Copas Argentina (2016, 2017 y 2019), 2 Supercopas Argentina (2017 y 2019) y un Trofeo de Campeones (2021).