Luego de lo que fue el triunfo ante Estudiantes por 3 a 1, River se consagró campeón de la Liga Profesional a falta de dos fechas para la finalización de la misma, logrando así el primer título de la era Martín Demichelis tras 7 meses de gestión.

Una vez finalizado el encuentro, en medio de los festejos con sus compañeros, Franco Armani, uno de los capitanes del Millonario, habló con la transmisión oficial del partido de TNT Sports, en donde se acordó de Talleres, el equipo que le peleó mano a mano hasta el final.

“Es una alegría inmensa porque desde comienzo del año fue el objetivo principal, junto con la copa, que era clasificar, gracias a Dios se dio. Un poco sufrido, Talleres es un gran competidor, nos hizo fuerza, pero bueno, es bien merecido, fue un semestre muy bueno y se vio reflejado en el campo de juego”, comenzó.

Y agregó, agradeciéndole al hincha del Millonario: “Toda la vida le voy a estar agradecido al hincha de River. Cuando no me salían las cosas, ellos me apoyaron. Me apoyaron desde mi primer partido en el club”.