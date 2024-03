La Copa Libertadores es la máxima obsesión que tiene River para el 2024, y ya está todo confirmado para la fase de grupos. Con el sorteo de este lunes, el equipo de Martín Demichelis conoció quiénes serán sus rivales para esta primera ronda y, además, ya se sabe el orden de los enfrentamientos.

Las últimas presentaciones del Millonario en el certamen internacional no han sido buenas, y en Núñez quieren revertir esa realidad. Es por eso que desde que comenzó el año, todo el mundo riverplatense está expectante con el inicio de la Copa Libertadores y el debut del equipo en la competición.

Los rivales de River en la Copa Libertadores 2024

Las bolillas emplazaron a River en el Grupo H, el último de los existentes. Allí también quedaron Deportivo Táchira, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay. Y a priori, en Núñez pueden alegrarse, ya que no compartirá su zona con ninguno de los equipos más temidos, no tendrá que viajar tanto y, no menos importante, no tendrá que jugar en la altura de Bolivia.

El orden de los partidos de River en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024

El Millonario comenzará su camino rumbo a la Gloria Máxima en la primera semana de abril, y no lo hará en casa. Caso contrario, el conjunto dirigido por Martín Demichelis tendrá su único viaje extenso, ya que tendrá que visitar a Deportivo Táchira en Venezuela.

Sin embargo, la segunda fecha será en casa, siendo Nacional de Uruguay el rival. Y para cerrar la primera vuelta de partidos, River tendrá que visitar a Libertad de Paraguay. De esta manera, la buena noticia para el conjunto de Núñez es que cerrará la fase de grupos jugando como local dos veces seguidas.

La segunda tanda de partidos comenzará ante el Bolso en Uruguay. Y para darle cierre a su participación en esta etapa de la competición, el equipo de Martín Demichelis se enfrentará primero ante Nacional y posteriormente frente a Deportivo Táchira, en ambos casos en el Estadio Más Monumental.

El cronograma de River en la Libertadores

Fecha 1: Deportivo Táchira (visitante)

Fecha 2: Nacional (local)

Fecha 3: Libertad (visitante)

Fecha 4: Nacional (visitante)

Fecha 5: Libertad (local)

Fecha 6: Deportivo Táchira (local)