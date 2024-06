River jugó muy mal ante uno de los peores equipos de la Liga Profesional. La culpa es de todos, no sólo de Demichelis.

Basta de excusas, todos critican a Demichelis y no hay un jugador para rescatar en River

Increíblemente River perdió con Deportivo Riestra así que les pido una cosa muchachos, no hablemos que la cancha es mala, que el pasto estaba seco o nada de eso, hagamos una autocrítica fuerte y aceptemos que jugamos muy mal contra uno de los dos o tres peores equipos del campeonato.

No puedo rescatar a nadie, a ningún jugador de River, es preocupante. No tengo dudas que la culpa es de todos, no es solamente del técnico. Todos dicen que Martín Demichelis se tiene que ir, que plantea mal los partidos, lo matan, pero… ¿Y los jugadores?

Me da la sensación de que cuando se gana la responsabilidad es de todos y cuando se pierde, también. Después de Riestra no quedó nada para rescatar.

Párrafo aparte para la terna arbitral. A los 34 minutos del segundo tiempo Mastrángelo apuró al arquero para que no haga más tiempo. Sí, recién a los 34 minutos del segundo tiempo…

Ni hablar de la falta contra Nacho Fernández que era amarilla y lo marcaron al revés, un ‘faulcito’ en un tiro libre que termina en el 1 a 0 de Riestra y previo a esa falta, otro, en el mismo lugar, que se lo marca Germanota, el juez de línea.

Se nota mucho muchachos… La realidad es que no puede quedar todo en que jugamos muy mal. También, los árbitros jugaron horriblemente mal.

Ah, González Pírez debió haber sido expulsado, pero antes habían pasado un montón de cosas a favor nuestro que no se cobraron porque miraron para otro lado. Conmigo no, la tengo muy clara.