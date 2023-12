Tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, River cayó por penales contra Rosario Central por 2 a 0, ya que erró sus cuatro remates, y de esta manera quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional en semifinales, mientras que el Canalla jugará la final ante Platense.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como palpitó lo que viene, ya que aún tiene que disputar el Trofeo de Campeones, ante el ganador de esta copa.

Por otro lado, se refirió a su continuidad en el club, tras su primera temporada. “Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo, y no me confundía para perder mis ideales porque sé de dónde vengo, y tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día de que sea entrenador de River. Tengo la fortaleza para ir al River Camp y pararme frente al grupo para hacer el entrenamiento. Yo hago mis análisis con la gente que lo tengo que hacer e intento escuchar. Me sigo sintiendo con fuerza para lo que viene”, tiró.

Además, le dejó un mensaje al hincha de River: “A la gente lo primero que tengo para decirle son palabras de agradecimiento, darle las gracias y felicitarlos porque no dejan de alentar y apoyar en donde nos toque jugar. Soy el principal responsable cuando las cosas no salen bien, pero siempre que me toca cruzarme con un hincha de River hay siempre un respeto recíproco. Me formé en River, hace 5 años estaba en Madrid gritando el gol del Pity y creo que la gente lo sabe, yo soy el primero que quiere ganar. Si ganamos el 22 vamos a cerrar el año con dos títulos, vamos a descansar poco y preparar la pretemporada para un buen 2024”.

Y sumó: “Creo que el hincha de River está acostumbrado a exigir ganar. Me formé en River y lo sé. Lo dije aún ganando, cuando dije que en River pagan y buen abono y exigen no solo ganar, sino jugar bien. El hincha está en todo su derecho de no estar contento hoy, pero creo que se hicieron cosas bien. Seguramente con la decisión de Marcelo de irse de la institución, puede ser la transición más difícil de la historia. Vamos a seguir trabajando”.

El análisis del partido

“Estoy muy dolido como el resto del plantel y como el mundo riverplatense, partiendo de que el ADN de River es ganar, gustar y golear. Cuando no ganas y no goleas, posiblemente no gustes. De nada sirven estas explicaciones, pero estoy acá para responder inquietudes, dudas. Hoy hicimos un muy buen primer tiempo neutralizando a uno de los mejores equipos contragolpistas del fútbol argentino. Nos faltó certeza, nos faltó el gol. Nunca quisimos llegar a los penales, pero lamentablemente no pudimos convertir. El 2023 de momento no es para River en los penales”, comenzó.

Además, se refirió al partido de Sebastián Boselli, quien debutó oficialmente: “Creo que hizo un gran partido. Le tocó debutar oficialmente y lo hizo muy bien. Si hubiese incluído a Herrera o Simón, que son de pasar mucho, Campaz iba a quedar flotando porque no vuelve. Lo de Seba fue para que juegue mano a mano porque él está acostumbrado a jugar estos duelos. Paulo Díaz fue atrás de Seba, porque si lo amonestaban rápido, íbamos a cambiarlos de posición”.

Y cerró: “Hay que ajustar algunos detalles, creo que hicimos un buen partido, pero no le sirve a la gente. Hay que ganar, gustar y golear, a la gente este tipo de explicaciones no las deja tranquila”.

Demichelis habló sobre el Trofeo de Campeones

“El Trofeo de Campeones ya lo queremos jugar. Vamos a descansar 48 horas, para luego volver a entrenar y esperar a que llegue rápido el 22. Lo queremos jugar ya”, dijo el entrenador con respecto al último partido que jugará su equipo, que vale por un campeonato, y lo jugará ante el campeón de esta Copa de la Liga.

La continuidad de De La Cruz

“Nico firmó antes de irse al mundial su renovación, pero hay un compromiso de venta. Seguramente se lo lleven. Es hoy por hoy uno de los mejores de la Selección de Uruguay y de Sudamérica. Ojalá no lo vengan a buscar, pero es un jugador muy tentador para llevarse. Lo desconozco, pero seguro lo vengan a buscar”, dijo dando a entender que el uruguayo está viviendo sus últimos días en el club.