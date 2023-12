Este 9 de diciembre se cumplen 5 años de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol sudamericano a nivel clubes, en el que River venció a Boca 3 a 1 en el Santiago Bernabeú de Madrid, en el marco de la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018.

Referido a lo que fue este encuentro que tiene un lugar en la historia grande de la historia de Núñez, en Bolavip hablamos con Pablo Lunati, el reconocido ex árbitro argentino que es hincha del Millonario, quien contó que le puso Santiago Bernabéu a su hijo, en homenaje a esta victoria de su equipo.

“El nombre de mi hijo, Santiago, obviamente tiene que ver con River. Santiago vino para ser la frutilla del postre de todo lo que vivimos juntos con mi pareja”, comenzó en su relato junto a su pequeño hijo, con quien comenzó a cantar canciones de cancha que suenan en el Más Monumental.

Y agregó, explicando por qué le puso su nombre y la relación que tiene con el Millonario: “Yo sabía que se iba a llamar Santiago Bernabéu, es historia, Santiago Bernabeú es historia, es historia viviente, es una historia del club, es un nombre emblemático, es de River y es de él”.

Además, contó el deseo que tiene de viajar a Madrid con su hijo para que conozca el mítico estadio del Real Madrid, y que también sepa que pasó el 9 de diciembre del 2018. “Siempre digo que me gustaría en algún momento viajar cuando tenga un poco más de uso de razón a Madrid para que sepa por qué se llama Santiago Bernabeú y que fue lo que ocurrió. A lo mejor sale un poco más loco que yo, sería un desafío para él”, tiró.

Lunati contó cómo vivió la final de Madrid

“El viaje a Madrid fue con mucho nervio, traté de abstraerme y paré en otra ciudad para no estar 3 o 4 días en Madrid, y llegué el día del partido. El partido fue el más importante de la historia del fútbol, y lo ganó el Club Atlético River Plate, el más grande de todos”, comenzó en su relato.

Y agregó, contando que se encontró con Marcelo Gallardo: “Yo estaba justamente en la segunda bandeja, justo donde estaba el palco de Marcelo. Cuando me dí vuelta me vió, y nos sacamos una foto, fue algo muy emocionante. Luego comenzó el partido y cada uno se concentró en lo suyo”.

Por último, confesó que por la euforia de los festejos, no llegó a ver el gol de Gonzalo Martínez sobre el final del partido: “El tercer gol obviamente no lo ví, cuando lo ví correr al Pity me di vuelta, le dí un abrazo a mi mujer y no lo pude ver”.

El tuit de Lunati a 5 años de la final de Madrid

“Feliz 9/12 , GENTE !!!!!!! Pásenla bien !!!!!! Intentaremos dejar afuera HOY a un gran rival !!!! Vamos RIVER LRPMQLP”, tiró el ex árbitro en su cuenta de Twitter.

La entrevista completa a Pablo Lunati