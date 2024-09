El defensor central no se guardó nada y compartió detalles sobre las diferencias que tuvo con el en ex entrenador del Millonario.

Demichelis le prometió un lugar en River pero no cumplió y se quedó sin entrenar: "Pensé que me iba a bancar"

Tomás Lecanda supo ser una de las grandes promesas de las divisiones inferiores de River Plate de los últimos tiempos. De hecho, supo exponer grandes rendimientos no solamente en las juveniles del Millonario sino también de los seleccionados argentinos.

Inclusive, el defensor central debutó en la Primera de los de Núñez allá por 2021, con Marcelo Gallardo sentado en el banco de los suplentes y cuando solamente tenía 19 años de edad. Sin embargo, las cosas no le salieron como él esperaba y todo fue cuesta abajo.

Primero, el nacido en Martínez, provincia de Buenos Aires, se fue cedido a préstamo a Barracas Central. Y posteriormente lo hizo a Aldosivi de Mar del Plata. Sin embargo, no le fue del todo bien y regresó al Millonario, donde ya estaba Martín Demichelis como entrenador.

Tomás Lecanda con la camiseta de River.

En ese contexto, el ahora ex director técnico de River primero le cerró las puertas, pero luego le hizo un guiño hasta lo puso de ejemplo. Sin embargo, el zaguero se lesionó de gravedad y Demichelis no volvió a contar con él, algo que le molestó y le sigue molestando.

“Cuando volví a River, Demichelis me dijo que se iban a pretemporada a San Luis con los jugadores que iba a necesitar, pero que yo no estaba en sus prioridades. Yo no me había ido de vacaciones para entrenarme a fondo antes de volver a River porque quería quedarme en el club”, comenzó recordando Lecanda.

“Más allá de que me dijo que no me iba a tener en cuenta, un par de días antes de la pretemporada nos hicieron los exámenes atléticos a todos y mis resultados fueron muy buenos, al punto que Demichelis quedó sorprendido y me dijo que me olvidara de lo que me había dicho porque iba a ir a la pretemporada”, amplió.

“Cuando arrancamos a entrenar, me puso de ejemplo adelante de todo el plantel, diciéndome que me había ganado el lugar. Finalmente, ese mismo día me rompí la rodilla. Lo fui a marcar a Palavecino, escuché un ruido y Pedro Hansing me dijo que me había roto. A partir de ahí se me empezaron a complicar las cosas”, exteriorizó en diálogo con Olé.

“Hice la rehabilitación con Bombicino, volví a hacer fútbol y Demichelis me dijo que no me iba a tener en cuenta por lo que iba a tener que buscar club. Me molestó porque pensé que me iba a bancar hasta fin de año por todo lo que había dicho en la pretemporada y lo que me había pasado”, aseguró, enojado, el futbolista que hoy tiene 22 años.

“Hay cosas que no puedo controlar. Si el director técnico no me quiere tener en cuenta, ya está. De hecho le pedí que me dejara jugar un par de partidos en Reserva para mostrarme antes del mercado de pases y no me dejó. A la semana de hablar con Demichelis me hicieron entrenar solo a contraturno, no entendía por qué no me dejaban entrenar porque yo me había lesionado con ellos”, completó.

Los números de Lecanda en River

Tomás Lecanda acumuló tres compromisos de carácter oficial con el primer equipo de River.

Los pasos siguientes de Lecanda

Tras aquel episodio, Tomás Lecanda integró las filas de Argentinos Juniors, Tigre e Imbabura de Ecuador.