Tras comenzar su ciclo con algunas dudas en el armado de la mitad de la cancha, Martín Demichelis encontró en Rodrigo Aliendro su rueda de auxilio, ya sea para ayudar a Enzo Pérez en un doble cinco, o reemplazando al capitán para convertirse en el único volante central del equipo.

El presente del mediocampista de 32 años que surgió en las inferiores de Chacarita, es realmente bueno y el público presente en el Más Monumental se lo hizo saber, ovacionándolo en dos oportunidades en la victoria ante Defensa y Justicia, por 1 a 0.

Referido a este buen pasar del volante, Martín Demichelis, el entrenador del Millonario, explicó en conferencia de prensa como logró convertirlo de ser un mediocampista todo terreno, a uno más posicional.

“Cuando jugamos contra Racing de Córdoba por la Copa Argentina jugó de volante central solo e hizo un grandísimo partido. A partir de ahí empezamos a hilar detalles para poder utilizarlo en esa posición”, comenzó explicando en entrenador.

Y añadió, comentando la clave: “Conversando, mostrando lo que tiene que hacer un jugador en esa posición del campo. Sé que a él le gusta soltarse y pisar mucho más al área, pero lo puede hacer tranquilamente ahí y creo que lo está haciendo bastante bien.”

Aliendro comentó lo que le pide Demichelis

Luego de ser elegido como la figura del partido, el mediocampista habló con la transmisión de ESPN, así como también en conferencia de prensa, donde explicó qué le pide el entrenador para que ocupe el lugar de Enzo Pérez, el capitán del equipo.

“Martín me pide que tenga un poco más de equilibrio en el medio y que no me suelte tanto, porque sabe que me gusta desordenarme un poco, ja. En esta posición me pide un poco más de orden”, confesó.