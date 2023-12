River y Rosario Central disputaron el último partido del 2023 en el fútbol argentino en lo que fue el Trofeo de Campeones de esta temporada, torneo que se disputa entre el campeón de la Liga Profesional y el de la Copa de la Liga. Luego de vibrantes 90 minutos, finalmente fue el conjunto dirigido por Martín Demichelis quien se hizo con el título y así, coronó la campaña con un segundo título en el año.

El partido finalizó 2 a 0 a favor del Millonario gracias a los goles de Facundo Colidio y Nacho Fernández, tantos que valieron que River obtenga nuevamente el Trofeo de Campeones y que cierre el año con una alegría y una copa bajo el brazo.

Más allá de este resultado, River ya sabía de antemano que, durante el 2024, deberá disputar cuatro finales del ámbito local, con la principal diferencia que ahora conoce a sus rivales de manera definitiva. Lógicamente, a esto se sumará su participación en la Liga Profesional, en la Copa de la Liga y en la CONMEBOL Libertadores. ¿De qué certámenes se trata?

Supercopa Argentina 2024

Luego de haber ganado la Liga Profesional en el primer semestre del año, River accedió a la Supercopa Argentina 2024 que lo enfrentará con Estudiantes de La Plata, equipo campeón de la Copa Argentina. La última edición de este certamen lo ganó Boca luego de imponerse por 3 a 0 ante Patronato con un triplete de Darío Benedetto. El Millonario se coronó campeón de este título a partido único en dos ocasiones: en la edición 2017 en donde venció a su eterno rival, y en 2021, cuando goleó a Racing por 5 a 0.

Supercopa Internacional 2024

El torneo que tuvo su primera edición en 2023 tendrá a River como uno de los protagonistas. La Supercopa Internacional se disputa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y enfrenta al líder de la tabla anual de la temporada anterior con el campeón del Trofeo de Campeones. En la única oportunidad que se disputó hasta la fecha, los equipos participantes fueron Boca y Racing. Y si bien la Academia fue el equipo campeón del TdC y el líder de la tabla anual, el Xeneize accedió por ser el segundo en las posiciones anuales.

En esta ocasión, en donde se repite la ecuación con River como puntero de la tabla anual y reciente campeón del Trofeo de Campeones tras vencer a Rosario Central, quien accederá a la Supercopa Internacional con el Millonario será Talleres de Córdoba, quien terminó como escolta en la lista de posiciones que engloba la Liga Profesional y la primera parte de la Copa de la Liga.

Supercopa Argentina 2020

Boca se consagró campeón de la Superliga 2019/20 y River ganó la Copa Argentina de 2019, pero el Superclásico que se debía haber disputado como Supercopa Argentina en el 2020 se vio suspendido por la pandemia del COVID-19. Aún no se ha disputado, no tiene fecha definida y es un constante reclamo de parte del equipo de La Boca para que se juegue. De no mediar inconvenientes, en el 2024 debería disputarse esta final.

Trofeo de Campeones 2020

Mismo caso que la Supercopa Argentina de aquel año. Previamente a este duelo, River y Banfield disputaron un desempate para conocer quien sería el rival de Boca. El Millonario fue quien venció al Taladro y por eso, otro Superclásico quedó confirmado como una definición mano a mano a mano en el Trofeo de Campeones. Por la pandemia, tampoco pudo disputarse. De igual manera que la Supercopa, no hay fecha definida para que el duelo se juegue, pero se estima que podría jugarse durante el 2024.