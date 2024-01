Absolutamente todo el mundo River -incluidos los protagonistas- sabían que el post Gallardo no sería sencillo. Martín Demichelis decidió regresar a vivir al país -tras 20 años en Europa- y aceptar el desafío de entrenar al club de sus amores que lo vio nacer. En su primer semestre fue campeón de la Liga Profesional y en el segundo se quedó con el Trofeo de Campeones.

A nivel estadístico y de títulos no es cuestionable lo realizado por Martín Demichelis, pero el hincha nunca se sintipo identificado con el equipo y eso lo hace notar permanentemente. Sebastián Abreu conoce el mundo River por haber jugado en el club y también es un hombre experimentado del fútbol, por lo que su palabra tiene peso. El Loco analizó el primer año de Micho en Núñez y también elogió a Miguel Ángel Borja.

“El balance de Martín Demichelis como DT de River es positivo. Por títulos, nivel de juego. El mundo River te exige pelear campeonatos. Es diferente a cualquier otro club y lo más complejo es darle continuidad al excelente proceso de Marcelo Gallardo”, afirmó Sebastián Abreu en diálogo con Radio Mitre sobre el primer año de Martín Demichelis como entrenador de River.

Abreu sobre Miguel Ángel Borja

El ex delantero elogió a Miguel Ángel Borja, el delantero de mayor jerarquía del Millonario: “Me gusta Borja para que sea el nueve de River. Me gustan sus características. Es guapo y tiene jerarquía”.

Los pasos de Abreu por River

El Loco arribó al Millonario a comienzos de 2008 y fue importante en la conquista del Clausura 2008, en el que Ariel Ortega y Diego Buonanotte fueron las grandes figuras. Sebastián Washington Abreu decidió emigrar al fútbol de Israel a mediados de año, pero a los pocos meses regresó y firmó hasta 2010.

En su vuelta solo pudo jugar la Copa Sudamericana, porque el libro de pases en Argentina estaba cerrado. Empezó el 2009 y Abreu se fue a la Real Sociedad. En total, Abreu jugó 29 partidos en el Millonario y marcó 12 tantos.