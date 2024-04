Mientras los hinchas de River se desviven por conseguir entradas para entrar al renovado Monumental, Ariel Ortega confesó que cada vez va menos. En diálogo con Lito Costa Febre, el ídolo del Millonario reveló el motivo por el que prefiere ver al equipo de Martín Demichelis en su domicilio.

“Trato de no ir a la cancha porque la gente que habla y no va a ver el partido, me molesta“, soltó el Burrito en la entrevista para el canal ‘Hacelo y me Muero’, que se emite a través de YouTube.

“Yo voy a la cancha a ver el partido y me concentro en el partido, pero hay gente que está con el celular, boludeando y hablando. Para evitar decirles algo, me voy. Lo veo solo en mi casa“, concluyó el exfutbolista, que el pasado 4 de marzo cumplió 50 años.

De todas formas, valoró lo bien recibido que es en el estadio: “El cariño del hincha de River es algo increíble lo que me pasa, el cariño que me tiene la gente. Cuando voy a la cancha, cuando voy a las filiales del interior y del exterior también. Trato de disfrutar del cariño que me he ganado”.

Ortega habló de su salida de River

Reviviendo su último paso por el Millonario, Ortega declaró: “Me empujaron a irme. Yo les digo siempre a mis amigos que me hubiese gustado jugar toda la vida en River. En su momento se dio una venta a España, cuando estaba pasando mi mejor momento futbolístico. Venía de ganar la Copa Libertadores, el tricampeonato, yo estaba muy identificado con River”.

“Entraba a la cancha y la gente coreaba mi nombre. Fue una de las cosas más maravillosas que me tocó vivir. Pero por cosas de representantes y por los intereses personales de algunos dirigentes, me tuve que ir. Me fui un poco obligado“, concluyó.