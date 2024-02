“El estado más grande y moderno de América”. Así presentó Jorge Brito las imágenes de cómo quedará el Monumental una vez finalizadas las obras. El presidente de River confirmó que están en la última etapa de las obras de renovación de la cancha y sus redes sociales se llenaron de comentarios.

Si bien los simpatizantes se mostraron entusiasmados por la noticia, la mayoría de las respuestas para el principal dirigente del Millonario tenían que ver con un pedido especial: consagrarse campeones de la próxima CONMEBOL Libertadores, cuya final se llevará a cabo precisamente en Núñez.

“Brito, queremos la copa en casa”, “no se nos puede escapar” y “quiero la Libertadores” fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Brito en su cuenta de X (Twitter). El gran objetivo del 2024 será jugar los 13 partidos del certamen continental.

El pedido de los hinchas de River a Brito

Buenos Aires, la sede de la final de la CONEMBOL Libertadores

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la final de la Libertadores se llevará a cabo en Buenos Aires. Salvo algún caso puntual, será el Estadio Monumental la sede para el encuentro que definirá al nuevo campeón de América.

La decisión de CONMEBOL de anunciar una ciudad y no una cancha en particular tiene que ver con la convocatoria. Si a ese partido llegan dos equipos que no tengan lo suficiente para ocupar los casi 85 mil lugares del recinto del Millonario, se buscaría otro escenario. Si River es finalista, jugará en su casa.

¿Cuándo es la final de la Libertadores?

A diferencia del 2023, donde Boca y Fluminense definieron el título el 4 de noviembre, este año se jugará un par de semanas más tarde. La gran final de la CONMEBOL Libertadores 2024 se disputará el sábado 30 de noviembre y, como viene sucediendo desde que se juega a partido único, será por la tarde.